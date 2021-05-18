Судья по делу Александра Габышева пригрозил принудительным приводом в суд замглавы МВД Якутии. Как рассказал сайту «МБХ Медиа» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, Олег Лебедь, руководивший операцией по штурму дома мужчины, называющего себя шаманом, до сих пор не являлся на судебные заседания, ссылаясь на занятость. Судья Максим Горохов, рассматривающий уголовное дело, назвал последним сроком добровольного прихода в суд завтрашнее заседание.

Против Габышева в 2019-м году возбудили дело о призывах к экстремизму после того, как он объявил о походе в Москву с целью изгнать Владимира Путина. В этом году Габышев стал фигурантом еще одного уголовного дела. По версии следствия, он ранил сотрудника Росгвардии самодельным мечом.