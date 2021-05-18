В Москве начинается заседание по делу главы движения «За новый социализм» Николая Платошкина

В Москве в эти минуты начинается заседание по делу главы движения «За новый социализм» Николая Платошкина. Его обвиняют в призывах к массовым беспорядкам и нарушении санитарных норм. Ранее Платошкин требовал отставки президента, а также досрочных выборов главы государства и нижней палаты парламента. Прошлым летом движение «За новый социализм» собиралось провести акцию «Бессмертный полк», несмотря на введенные из-за пандемии ограничения.

Заседание по делу Платошкина должно было пройти еще на прошлой неделе, однако он не смог на нем присутствовать по состоянию здоровья. Его несколько раз госпитализировали с диагнозом «вирусная пневмония».