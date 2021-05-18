Депутат Госдумы от партии КПРФ Алексей Корниенко считает, что отставка мэра Владивостока Олега Гуменюка была ожидаемой. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Эта отставка была ожидаема. Все знали, что в ближайшее время он подаст в отставку, время вылилось в 2,5 года. Это связано с тем, что Владивосток, как предполагалось, не стал той красивой столицей, задачу которую ставило правительство РФ в лице Трутнева. Были надежды, что это станет таким привлекательным городом и для самих горожан, и для жителей Приморского края, и для туристов. Хотя, когда его назначали, все это было предсказуемо, что человек не имеющий в опыте управления муниципальным комплексом, городским хозяйством, не может управлять всем этим. Получили то, что предсказывали во время его назначения. Это все было ожидаемо», — сказал депутат.
А.Корниенко отметил, что отрицательное отношение к Гуменюку могло повлиять на будущие выборы в Госдуму, поэтому ему предложили добровольно уйти в отставку.
«Вероятно отрицательное отношение к мэру Владивостока Гуменюку, власть видимо боялась, что переложится на предстоящие выборы в Госдуму и законодательное собрание Приморского края. И сделали такой шаг, предложив ему написать добровольно это заявление», — отметил он.
Ранее глава Владивостока Олег Гуменюк сообщил о решении уйти в отставку. Заявление он сделал на странице в Instagram.
По мнению депутата Госдумы от КПРФ Корниенко, отставка мэра Владивостока была ожидаема
Депутат Госдумы от партии КПРФ Алексей Корниенко считает, что отставка мэра Владивостока Олега Гуменюка была ожидаемой. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».