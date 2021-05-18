В России по данным газеты Коммерсант осенью может подорожать чай.

О возможном повышении цен на чай поставщики со вчерашнего дня уведомляют розничные сети. Подорожание любимого напитка россиян объясняют угрозой закрытия крупных плантаций в Индии из-за распространения коронавируса. Около сотни из них могут прекратить существование в провинции Ассам – крупнейшем производителе чая в стране, рассказали газете Коммерсант в одной из крупных торговых сетей. По словам собеседника, контрагенты пытаются индексировать закупочные цены на 12 процентов. Они ссылаются на сложную ситуацию в Индии. Наша страна одна из основных потребителей индийского чая. В прошлом году Россия импортировала почти 150 тысяч тонн, пишет издание. Если ситуация с подорожанием чая для российских потребителей станет критичной, власти могут взять под контроль цены, как это сделали с подсолнечным маслом и сахаром, считают представители отрасли. По их мнению, заменить индийский чай могут поставки из Кении или Шри-Ланки. В министерстве сельского хозяйства агентству Интерфакс сказали, что пока не ждут резкого роста цен и дефицита чая на внутреннем рынке.

В конце года президент обратил внимание на рост цен на некоторые продукты и поручил правительству исправить ситуацию. Впрочем, несмотря на то, что оно пытается сдержать цены, сделать этого пока не удаётся. Вдобавок дорожают и другие продукты, в том числе мясо птицы, крупы, майонез.