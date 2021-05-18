Аэрофлот отменил рейсы в Турцию в июне и прекратил продажу билетов по этому направлению, при том что официально полеты приостановили только до конца мая.

«Аэрофлот» убрал из продажи почти все билеты в Турцию в июне, оставив только два рейса в неделю, разрешенные оперативным штаб по коронавирусу. В авиакомпании пояснили, что не знают о планах властей относительно продления запрета на полеты, но учитывая, что пока никаких заявлений на этот счет не было, не сообщалось и о возобновлении авиасообщения, перевозчик решил перестраховаться, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами. В Аэрофлоте сообщили, что компания готова пересмотреть расписание и увеличить количество рейсов, если правительство примет соответствующее решение. Полеты остановили по инициативе России с 15 апреля до 1 июня, объяснив это ухудшением эпидемиологической ситуации в Турции. При этом позже туроператорам рекомендовали не продавать туры и после этой даты. Накануне ряд СМИ со ссылкой на письмо для агентов «Аэрофлота» писали, что приостановка авиасообщения будет продлена до конца июня.

К моменту объявления о введении запрета туры в Турцию на эти даты забронировали более полумиллиона россиян. Им пришлось отменить путевки. Сколько людей окажутся в этой ситуации в случае продления ограничений, пока неизвестно.