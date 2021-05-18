Мэр Владивостока после критики губернатора и полпреда подал в отставку. Олег Гуменюк написал в Инстаграме, что это решение было консолидированным, и пожелал удачи преемнику.

Главу города ранее критиковал руководитель Приморского края Олег Кожемяко. В частности, его недовольство было вызвано медленной ликвидацией последствий ледяного дождя. Незадолго до отставки Гуменюка губернатор провел встречу с полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, который согласился с претензиями главы региона.

Гуменюк руководил мэрией с конца 2018-го года, сначала исполняя обязанности главы города. В марте 2019-го депутаты городской думы по результатам конкурса избрали его на этот пост.