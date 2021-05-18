Принятый закон о применении боевой спецтехники связан с личными страхами Лукашенко – белорусский политолог

Принятый закон о применении боевой спецтехники против протестующих в Белоруссии связан с личными страхами за свою безопасность Александра Лукашенко. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Болкунец.

Ранее президент Белоруссии А.Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь», согласно которому органы внутренних дел наделяются правом применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков.

«Это все связано с теми страхами, которые есть лично у Александра Лукашенко. Он действительно боится за свою безопасность и своего окружения. У нет репутации в обществе и вернуть ее невозможно, и теперь это можно только силой и репрессией дальше закручивать гайки. Он не готов к каким-то компромиссам, потому что это проявление слабости в его представлении, поэтому будут закручены гайки еще сильнее». – сказал Д.Болкунец.

По словам политолога, еще в прошлом году Лукашенко отдавал приказы применять тяжелые спецсредства: резиновые пули, слезоточивый газ. «И никто из-за этого из силовиков не ответил, нет ни одного уголовного дела. А сейчас видимо это белорусская власть решила закрепить это законодательно, что можно стрелять в протестующих, и чтобы им ничего за это не было. К этому все шло», — сказал он.

Также политолог Д.Болкунец отметил, что белорусскими властями несколько дней назад приняли закон «о недопустимости реабилитации нацизма».

«Этот закон принимали исключительно для одной цели – запретить бело-красный флаг в Белоруссии (который использовался в прошлом году в протестных акциях). Помимо бело-красного флага, запретили десятки государств Европы, в том числе российский флаг попал под нормы этого закона. Если внимательно прочитать этот закон, там написано, что флаги, которые сотрудничали и каким-то образом были задействованы на стороне фашистов, то они автоматически запрещены на территории Беларуси». – рассказал он.

По словам Д.Болкунца, сейчас в Белоруссии идет зачистка и среди самих силовиков. «Увольняют с работы тех, кто подписывался ранее за альтернативных кандидатов на пост президента. Есть и среди сотрудников КГБ, МВД. Их проверяли на полиграфе, пытаясь выявить, кто из них не лоялен к власти», — отметил он.