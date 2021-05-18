Финляндия постепенно сокращает закупки российской нефти. Как сообщает агентство Reuters, в прошлом году этот показатель снизился на 16%. Падение связано с закрытием одного нефтеперерабатывающего завода и приостановкой работы другого. Компания «Несте» намерена постепенно перейти на так называемые «зеленые» технологии.

Закупки российского сырья финской «Несте» сокращаются последние два года. При этом, как отмечает Reuters, Финляндия исторически является одним из его крупнейших покупателей.