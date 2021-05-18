Власти Аргентины на месяц заморозили экспорт говядины. Министерство промышленного развития страны объясняет решение непрерывным повышением цен на мясо на внутреннем рынке. Ранее правительство договорилось с производителями и сетевыми супермаркетами о снижении стоимости продукции. Газета «Насьон» пишет, что ограничения могут привести к потерям бизнеса в четверть миллиарда долларов. Говядина – один из основных экспортных товаров для Аргентины. Россия в числе других стран является ее крупным потребителем.