Власти Аргентины на месяц заморозили экспорт говядины. Министерство промышленного развития страны объясняет решение непрерывным повышением цен на мясо на внутреннем рынке. Ранее правительство договорилось с производителями и сетевыми супермаркетами о снижении стоимости продукции. Газета «Насьон» пишет, что ограничения могут привести к потерям бизнеса в четверть миллиарда долларов. Говядина – один из основных экспортных товаров для Аргентины. Россия в числе других стран является ее крупным потребителем.
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