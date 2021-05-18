В Иркутске против росгвардейца, застрелившего посетителя ночного клуба, завели дело о халатности. Как говорится в сообщении регионального СК, сотрудников вызвали из-за того, что двое мужчин, которых не пропустили в заведение, вступили в конфликт с охранниками. Росгвардеец сделал предупредительный выстрел, однако один из мужчин продолжил оказывать физическое сопротивление. В результате он был убит на месте. При этом мать погибшего в интервью изданию «Твой Иркутск» сказала, что росгвардейцу никто не угрожал, а ее сын умер до приезда «скорой» и никто даже не пытался оказать ему помощь.