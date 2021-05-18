В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек в дорожной аварии. Этим утром на трассе «Сибирь» столкнулись автомобиль «Хонда Цивик» и грузовой фургон. Жертвами ДТП стали водитель и пассажиры легковой машины – именно она, как говорится в пресс-релизе регионального МВД, выехала на встречную полосу. По какой причине это произошло пока не уточняется.
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