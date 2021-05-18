В Москве на 76-м году жизни умерла писательница Екатерина Вильмонт. Об этом сообщило издательство АСТ, не назвав причин. Автор романов и детских детективов Екатерина Вильмонт ранее в интервью телеканалу «Доверие» рассказала, что пришла к своему творчеству с помощью друга.

Всего Вильмонт написала более 80-ти книг. Наибольшую популярность ей принесла серия «Детский детектив». По данным АСТ, Вильмонт входит в топ-10 самых издаваемых и читаемых в России писателей.

О дате похорон писательницы пока не сообщается.