Директор СВР предположил, что за хакерской атакой на SolarWinds может стоять американская разведка. В интервью Би-би-си Сергей Нарышкин сказал, что не собирается это утверждать, но отметил, что «тактика похожа». Причастность России к кибератаке он отверг, сказав, что ему было бы лестно услышать такие оценки в отношении Службы внешней разведки, но не в его правилах выдавать чужие достижения за свои.

В начале года американские спецслужбы допустили, что за масштабной кибератакой на клиентов SolarWinds стоит Россия. Предполагалось, что целью злоумышленников было получение разведданных.