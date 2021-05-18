Директор СВР предположил, что за хакерской атакой на SolarWinds может стоять американская разведка. В интервью Би-би-си Сергей Нарышкин сказал, что не собирается это утверждать, но отметил, что «тактика похожа». Причастность России к кибератаке он отверг, сказав, что ему было бы лестно услышать такие оценки в отношении Службы внешней разведки, но не в его правилах выдавать чужие достижения за свои.
В начале года американские спецслужбы допустили, что за масштабной кибератакой на клиентов SolarWinds стоит Россия. Предполагалось, что целью злоумышленников было получение разведданных.
Директор СВР предположил, что за хакерской атакой на SolarWinds может стоять американская разведка
Директор СВР предположил, что за хакерской атакой на SolarWinds может стоять американская разведка. В интервью Би-би-си Сергей Нарышкин сказал, что не собирается это утверждать, но отметил, что «тактика похожа». Причастность России к кибератаке он отверг, сказав, что ему было бы лестно услышать такие оценки в отношении Службы внешней разведки, но не в его правилах выдавать чужие достижения за свои.