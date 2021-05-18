Мэр Владивостока заявил о своем увольнении. Ранее с такой рекомендацией главе города выступил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев. Причиной стали неоднократные жалобы местных жителей на неудовлетворительную работу Олега Гуменюка.

О досрочном уходе с поста Гуменюк написал на своей странице в социальных сетях. Он также отметил, что за время пребывания в должности он с командой успел многое сделать, в частности в плане строительства и реконструкции школ и детских садов. По словам Гуменюка, наработанный задел станет хорошим подспорьем для дальнейшего развития города.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко раскритиковал работу мэра в беседе с Юрием Трутневым. По его словам, за последние годы Владивосток качественно не изменился, хотя на город из федерального центра выделяются большие деньги.

Юрий Трутнев отмечал, что на место Олега Гуменюка, который не справляется со своими обязанностями, надо искать человека, который «своей энергией, опытом и эффективностью управления сможет изменить Владивосток к лучшему».

Ранее губернатор Приморья неоднократно критиковал работу Олега Гуменюка. В частности, после зимнего ледяного дождя, который парализовал регион на длительное время, крайне медленно велись работы по ликвидации последствий.

Олег Гуменюк был избран на пост главы города сроком на пять лет в конце марта 2019 года.