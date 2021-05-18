Израильская армия сообщила о попытке ракетного удара из Ливана. С территории соседнего государства было запущено шесть ракет, которые, впрочем, так и не пересекли границы. В ответ армия Израиля обстреляла место запуска.

Всю прошлую неделю территория Израиля также обстреливалась радикалами из сектора Газа. Вооруженные силы еврейского государства наносят ответные удары. Есть погибшие и пострадавшие.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и Сектор Газа прекратить вооруженное столкновение и перейти к переговорам.

Ранее Гуттериш отмечал, что единственным путем разрешения конфликта остаются переговоры по созданию двух государств со столицей в Иерусалиме.