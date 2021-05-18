В Москве ожидается «оранжевый» уровень погодной опасности. Сегодня днем столбики термометров могут подняться до 31 градуса тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра. Предупреждение сохраняется вплоть до 17 часов вечера. Таким образом жара в столице может оказаться рекордной – предыдущий максимум для этого дня 18 мая был зафиксирован еще в конце 19 века. Вчера в столице был также побит рекорд, который держался с середины прошлого века.