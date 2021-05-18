Умерла писательница Екатерина Вильмонт. Ей было 75 лет. Как сообщает издательство АСТ, она ушла из жизни еще 16-го мая. О причинах ничего не говорится.

Вильмонт родилась в Москве в 1946-м году в семье переводчиков. Она так же, как и родители, занималась переводами, а в 50 лет начала писательскую карьеру. Вильмонт – автор более чем 80-ти книг в жанре детского детектива и женского романа.