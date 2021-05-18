Казанского стрелка поставили на учет в СИЗО как склонного к суициду. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник, утонивший, что теперь за Ильназом Галявиевым будет установлен строгий контроль. Ранее сообщалось, что после завершения следственных действий его могут перевезти в Москву для прохождения психолого-психиатрической экспертизы.

Жертвами стрельбы в казанской гимназии 11 мая стали 9 человек, в том числе 7 детей. Галявиев сдался полиции. Он признал вину и был арестован.