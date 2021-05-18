Лидеры России и Китая сегодня дадут старт новому проекту в ядерной энергетике. Владимир Путин и Си Цзиньпин в онлайн-формате примут участие в церемонии начала строительства в Китае еще одного атомного объекта. Об этом сообщает МИД КНР. О каком именно проекте идет речь, не уточняется.

С российским участием в Китае уже построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС. Запланировано сооружение еще двух.