Мэр Владивостока Олег Гуменюк сообщил, что уходит в отставку. Ранее о необходимости назначить на этот пост нового человека в разговоре с полпредом президента Юрием Трутневым сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По словам главы региона, работа мэра не удовлетворяла ни жителей, ни краевую власть. Ранее Кожемяко критиковал Гуменюка из-за медленной ликвидации последствий ноябрьского ледяного дождя и ситуации с благоустройством в городе. Трутнев с необходимостью отставки мэра согласился.