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08:08, 18 мая 2021

Гагаринский суд города Москвы начнет заседание по делу главы движения «За новый социализм» Николая Платошкин

Гагаринский суд города Москвы начнет заседание по делу главы движения «За новый социализм» Николая Платошкина, которого обвиняют в призывам к массовым беспорядкам и нарушении санитарных норм.

Заседание должно было пройти 12 мая, однако Платошкин не смог на нем присутствовать, поскольку находился на больничном. Дважды он попадал в госпиталь с диагнозом вирусная пневмония и однажды в предынфарктном состоянии. Уже почти год он пребывает под домашним арестом. Платошкин действительно призывал к участию в одиночных пикетах и массовых акциях, однако исключительно разрешенных. Он требовал отставки Президента и досрочных выборов главы государства и Думы. Кроме того, возглавляемое им движение намеревалось провести летом 2020 года акцию Бессмертный полк, несмотря на санитарные меры. Платошкин отрицает наличие пандемии коронавируса и критикует ограничительные действия властей.

Лингвистическая экспертиза высказываний Николая Платошкина, проведенная летом прошлого года показала отсутствие в призывах экстремизма.


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