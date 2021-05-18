«МК»: В казанской школе, куда перевели учеников после трагедии, не смогли обеспечить серьезные меры безопасности

Газета «МК» утверждает, что в казанской школе, куда перевели учеников старших классов после трагедии, несмотря на обещания, не смогли обеспечить серьезные меры безопасности. Специальному корреспонденту несколько раз удалось зайти в здание.

На территорию 174 школы, где сейчас заканчивают год ученики 9 и11 классов, попасть довольно просто, рассказывает журналист издания. В частности, подойти к учебному заведению можно не только через охраняемый вход, но и через дыры в заборе. Там же пролезают ученики и родители, чтобы срезать путь, а также доставщики еды с термо-сумками. Саму территорию в тот день охранял местный учитель физкультуры, а на КПП стояла только одна охранник-женщина.

Что касается сотрудников Росгвардии, которые должны были патрулировать школьный двор, то их число свелось к двум. Да и те сидели на скамейках в соседнем дворе. По словам журналиста, он дважды беспрепятственно вошел в здание.

Республиканский министр образования Ильсур Хадиуллин, который в этот момент был в 174 школе, отметил, что росгвардейцев было значительно больше в начале учебного дня, в ближайшее же время должны приехать полицейские. Тот факт, что корреспондент в темной одежде и с большим рюкзаком смог легко войти в школу, министр комментировать не стал.

Интернет-издание РБК пишет, что расследованием трагедии в 175 казанской школе занимаются федеральные органы. Сейчас следствие отрабатывает версию, что стрелявший Ильназ Галявиев был кем-то завербован.