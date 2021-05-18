Комитет Совета Федерации по образованию обсудит нападение на школу в Казани

19-летний выпускник школы Ильназ Галявиев устроил стрельбу в образовательном учреждении. В результате нападения тогда погибли 9 человек, еще более 20 были госпитализированы. Почти все они дети.

Во время суда над Галявием, молодой человек свою вину полностью признал, против заключения под стражу не возражал. На допросе он рассказал, что «осознал себя богом» и у него «начал пробуждаться монстр».

При этом за несколько дней до трагедии Галявиев создал канал в мессенджере Telegram, который назвал «Бог». Там он и сообщил о своем намерении совершить убийство и затем покончить с собой. Канал стал публичным за 15 минут до того, как подросток вошел в школу с оружием.

Сразу после трагедии в Правительстве предложили серьезно ужесточить требования по приобретению и ношению оружия, в том числе холодного.

Кроме того, в казанской школе ученикам разрешили досрочно закончить учебный год.

Власти пообещали оказать помощь семьям погибших и пострадавшим.