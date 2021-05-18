В Крыму отметят 77-ю годовщину депортации татарского населения полуострова

Памятные мероприятия начались накануне даты начала депортации. В воскресенье крымско-татарская молодежь взошла на гору Чатыр-Даг. Этот путь они преодолевают последние 10 лет.

Значительная часть сегодняших акций, посвященных 77-ой годовщине, пройдет в онлайн-режиме. Организаторы призывают опубликовать на своих страницах в соцсетях фотографии близких, которые подверглись репрессиям, сопроводив их соответствующими хэштегами.

Предполагается и творческая часть акции «Зажги огонь в своем сердце». Участники смогут отправить на почту тематический рисунок, посвященный дню памяти. По всему полуострову в окнах домов, в которых проживают крымские татары зажгутся свечи в память о погибших и пострадавших.

В 1944 году от 200 до 400 тысяч крымских татар, а также немцев, итальянцев и представителей других наций и народностей были вывезены с полуострова в Среднюю Азию и Сибирь по обвинению в коллаборационизме.

В Крымских мечетях в этот день пройдут молебны в память о жертвах депортации, к мемориалам возложат цветы.