Правительство Петербурга срочно увеличивает число коронавирусных коек

В городе всё быстрее распространяется инфекция. За неделю число новых случаев заболевания коронавирусом возросло на 3,5%, а госпитализаций — на 27%. Об этом сообщили в Смольном.

С сегодняшнего дня увеличат число коек в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн. Со среды собираются возобновить работу временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо». С четверга городская больница имени Семашко возобновит прием инфекционных пациентов.

Петербуржцев с внебольничной пневмонией и коронавирусом принимают в 12 городских и 2 федеральных стационара. В них развернуты более 5 тысяч коек. По последним данным в городе оставалось свободными 11% коронавирусных коек при нормативе Минздрава не менее 20%.

Добавим также, что, по данным Смольного, полный курс вакцинации от коронавируса прошли от силы 10% горожан.