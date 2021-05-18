Суд рассмотрит жалобу на признание законным отказа в возбуждении дела об отравлении Навального

С момента покушения на его жизнь прошло уже более полугода.

Представители Алексея Навального настаивают на том, что правоохранительные органы были обязаны завести дело после 20-го августа прошлого года, поскольку существуют достоверные данные, позволяющие утверждать об отравлении в тот день оппозиционного политика сотрудниками ФСБ.

Непосредственно сегодня 2-му Западному окружному военному суду предстоит проанализировать законность отказа в возбуждении уголовного дела от Главного военного следственного управление.

Ранее представители Навального подавали туда заявления о заведении трёх уголовных дел — о покушении на убийство по мотивам политической ненависти, о покушении на государственного или общественного деятеля и о фальсификации доказательств. Как сообщало агентство ТАСС, во всех этих случаях ГВСУ объясняло свои отказы отсутствием состава преступления в действиях сотрудников ФСБ.

Ранее несколько европейских лабораторий пришли к выводу, что в анализах Навального есть следы использования против него боевого нервно-паралитического вещества «Новичок». Российские официальные лица при этом всегда утверждали, что каких-либо доказательств отравления политика представлено так и не было.