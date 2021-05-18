Портал Axios узнал о решении Дональда Трампа вернуть почти всех американских военных, которые находятся за рубежом

По словам источников, президент США сразу после поражения на выборах в ноябре потребовал в кратчайшие сроки вывести войска из Афганистана, Сирии, Ирака, Германии и стран Африки. Это не обсуждалось ни с Конгрессом, ни с союзниками США. Издание отмечает, что советники президента и военачальники были потрясены и выступили против такой инициативы. Перед уходом с поста президента Трамп объявил, что решил закончить операцию в Афганистане.