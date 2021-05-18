Власти Аргентины собираются остановить на месяц экспорт говядины из-за роста цен

Как пишет газета «Насьон», президент страны Альберто Фернандес сообщил о решении объединению экспортеров мяса. По замыслу властей, мера должна способствовать урегулированию ситуации на внутреннем рынке. Ранее правительство Аргентины договорилось с производителями и сетевыми супермаркетами об установке сниженных цен на определенные виды мяса.