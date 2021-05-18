Глава МВД Сербии назвал Сталина крупнейшим государственным деятелем XX века

Александар Вулин в интервью российскому агентству ТАСС сказал, что страна продолжит бороться с попытками исказить историю Второй мировой войны. По его словам, Гитлер и Сталин – не одно и тоже, и хорошо известно, кто был агрессором, а кто — жертвой нападения.