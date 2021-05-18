Власти Японии, как пишет газета «Никкей», могут запретить ряду компаний использовать иностранную технику и серверы

Под ограничение подпадут также зарубежные технологии и облачные сервисы. По сведениям издания, в правительстве рассматривают возможность ввести соответствующие запреты для компаний, работающих в 14 областях, включая телекоммуникационные сети, авиа— и железнодорожное сообщение, электро-, газо— и водоснабжение, а также банковскую сферу. Газета отмечает, что недавняя кибератака на компанию-оператора крупнейшего в США трубопровода наглядно продемонстрировала опасность такого рода инцидентов.
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