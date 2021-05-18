Комиссия Мосгордумы поддержала проект городского закона об электронном голосовании

Его представил замглавы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Проект должен привести московское законодательство в соответствии с федеральным. Он предусматривает возможность трехдневного голосования, а также сбор подписей избирателей для регистрации кандидатов в электронном виде, передает «Интерфакс».