В Тюменской области продолжается эвакуация из-за лесных пожаров

Свои дома были вынуждены покинуть жители двух деревень, в окрестностях Тюмени были вывезены сотни пациентов клинической психиатрической больницы и психоневрологического дома-интерната, передает «Интерфакс». Региональные власти говорят, что природных пожаров таких масштабов не было в области 10 лет.