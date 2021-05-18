Министерство обороны Армении заявило, что военные Азербайджана все еще находятся на армянской территории

Почти неделю назад в Ереване сообщили, что вооруженные силы Азербайджана попытались провести некие работы по корректировке границы на юге республики. В пресс-службе исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна отметили, что в разговоре с ним советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что американская сторона потребует от Азербайджана вывести войска с территории Армении.