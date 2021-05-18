Роскомнадзор сообщил о решении не блокировать «Твиттер»

В ведомстве пояснили, что американская соцсеть по его требованию удалила более 91% запрещенной в России информации. Поэтому будет снято ограничение с трафика на компьютерах, но доступ к «Твиттеру» на смартфонах останется замедленным. При этом ведомство пригрозило замедлить работу в России соцсети Facebook и видеосервиса YouTube:

