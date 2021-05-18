В Колумбии число пострадавших в столкновениях, по данным министерства обороны, приближается к двум тысячам

С 28 апреля по 16 мая были ранены более 800 гражданских лиц и свыше 900 полицейских. Массовые протесты и беспорядки вспыхнули из-за налоговой реформы. Правительство согласилось скорректировать планы, министр финансов подал в отставку, но демонстрации продолжаются.