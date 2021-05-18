В Москве в ближайшие два года появятся электрические суда, пообещал заммэра Максим Ликсутов

По его словам, таких судов пока нет ни в одной стране мира. В эфире радио «Шансон» Ликсутов добавил, что они станут частью единой транспортной системы города. В департаменте транспорта добавили, что на всех паромах можно будет расплатиться проездной картой «Тройка», к причалам подведут пешеходные переходы и приблизят остановки автобусов.