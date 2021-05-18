Власти Великобритании призывают жителей воздерживаться от поездок в большинство государств ЕС и Россию

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что гражданам без крайней необходимости не следует ехать в другую страну, если она не в зеленом списке. Из европейских государств в этом перечне только Исландия и Португалия. Накануне в Великобритании престал действовать официальный запрет на выезд за рубеж без веской причины. Его ввели из-за угрозы коронавируса.
2021-05-18T03:19:55+03:00
2021-05-18T03:19:55+03:00
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03:19, 18 мая 2021
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