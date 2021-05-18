Александр Беглов сказал, что за неделю рост числа госпитализаций составил 30%, передает «Интерфакс». В городской администрации сообщили, что в стационарах установят дополнительно 460 коек для коронавирусных больных.
Губернатор Петербурга допустил ужесточение коронавирусных ограничений
Александр Беглов сказал, что за неделю рост числа госпитализаций составил 30%, передает «Интерфакс». В городской администрации сообщили, что в стационарах установят дополнительно 460 коек для коронавирусных больных.