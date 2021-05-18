Президент подписал указ об усилении мер безопасности в Петербурге в связи с чемпионатом Европы по футболу

Владимир Путин также поручил создать межведомственный оперативный штаб во главе с первым заместителем директора ФСБ. Особые меры будут действовать в Петербурге и Выборгском районе Ленинградской области, а также в прилегающих акваториях с 2 июня по 12 июля, передает ТАСС. Петербург примет 7 матчей турнира, в том числе один из четвертьфиналов.