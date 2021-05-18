Минсельхоз, по сведениям «Ведомостей», рекомендовал производителям сохранить фиксированные цены на сахар до сентября

В сентябре пройдут выборы в Госдуму. Как отмечает издание, такая мера поможет избежать скачка цен после 1 июня, когда истекает соглашение о заморозке цен. Регулировать цены на сахар и подсолнечное масло власти начали в декабре.
2021-05-18T03:18:49+03:00
2021-05-18T03:18:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:18, 18 мая 2021
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