Президент США и его жена отчитались о годовом доходе в 600 тысяч долларов

Из них Джо и Джилл Байдены почти 180 тысяч уплатили в качестве налогов в 2020 году. 5% дохода были пожертвованы на благотворительность. Налоговую декларацию опубликовал Белый дом. Предшественник Байдена на посту президента Дональд Трамп отказывался обнародовать свои декларации.