Посол России сообщил о поставке оружия Центральноафриканской республике на безвозмездной основе

Это уже третья бесплатная партия и самая крупная, сказал РИА Новости Владимир Титоренко. По его словам, это пулеметы, снайперские винтовки, гранатометы и 5 тысяч автоматов Калашникова. Оружие встретили в аэропорту президент и министр обороны республики.