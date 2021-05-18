Суд в Петербурге запретил в России японский мультфильм «Зачем вы здесь, учитель?»

В своем иске прокуратура ссылается на заключение экспертов, которые считают, что эта анимационная лента оказывает стрессовое воздействие на психику несовершеннолетних и разрушает образ учителя, передает ТАСС. Ранее суды в Петербурге по требованию прокуратуры запретили целый ряд японских мульфильмов, в том числе популярное аниме «Тетрадь смерти»,