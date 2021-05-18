Адвокат Михаила Меня сообщил, что бывший министр строительства не будет добиваться своей реабилитации

Его уголовное дело было накануне закрыто за истечением срока давности. Защитник Мурад Мусаев сказал в интервью нашей радиостанции, что его клиент жаждал справедливого судебного разбирательства, но на это ушло бы до 4 лет. Мусаев добавил, что с Михаиля Меня сняли подписку о невыезде. Аудитора Счетной палаты обвиняли в растрате 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, когда Мень был губернатором региона.

