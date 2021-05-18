Его уголовное дело было накануне закрыто за истечением срока давности. Защитник Мурад Мусаев сказал в интервью нашей радиостанции, что его клиент жаждал справедливого судебного разбирательства, но на это ушло бы до 4 лет. Мусаев добавил, что с Михаиля Меня сняли подписку о невыезде. Аудитора Счетной палаты обвиняли в растрате 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, когда Мень был губернатором региона.
Адвокат Михаила Меня сообщил, что бывший министр строительства не будет добиваться своей реабилитации
Его уголовное дело было накануне закрыто за истечением срока давности. Защитник Мурад Мусаев сказал в интервью нашей радиостанции, что его клиент жаждал справедливого судебного разбирательства, но на это ушло бы до 4 лет. Мусаев добавил, что с Михаиля Меня сняли подписку о невыезде. Аудитора Счетной палаты обвиняли в растрате 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, когда Мень был губернатором региона.