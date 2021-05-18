Московский метрополитен, как пишут «Открытые медиа», подал в суд на внука потерпевшего по делу Алексея Навального

С Игоря Колесникова администрация подземки требует взыскать 83 тысячи рублей. В чем суть иска, неясно. Сам Колесников давать комментарии журналистам отказался. Как отмечает издание, Колесников — индивидуальный предприниматель. он занимается доставкой продуктов питания, строительством, ремонтом автомобилей и техники Apple. Он внук ветерана войны Игната Артеменко, по делу о клевете на которого был оштрафован политик Алексей Навальный.