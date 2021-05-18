В Москве умерла вдова знаменитого агента советской разведки Кима Филби

Руфина Пухова-Филби скончалась в возрасте 88 лет после продолжительной болезни, сообщила информагентствам журналист Ева Меркачева, которая была с ней знакома. По ее словам, похороны пройдут на Троекуровском кладбище. Ким Филби умер 33 года назад. Он входил в так называемую «Кембриджскую пятерку» — группу выпускников Кембриджского университета, которые были советскими агентами. После Второй мировой войны Филби работал в британской разведке и передавал сведения Советскому Союзу, с 1963 года жил в СССР.