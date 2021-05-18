Глава Крыма заявил, что ситуация с коронавирусом в начале курортного сезона хуже, чем год назад

Сергей Аксенов отметил, что ежедневно фиксируют до сотни новых случаев заражения. В эфире местного телеканала «Миллет» Аксенов отметил, что надо внимательно относиться к людям с насморком и с нездоровым видом, передает ТАСС. По его словам, Крым готов принять 6 миллионов туристов.