Глава Крыма заявил, что ситуация с коронавирусом в начале курортного сезона хуже, чем год назад

Сергей Аксенов отметил, что ежедневно фиксируют до сотни новых случаев заражения. В эфире местного телеканала «Миллет» Аксенов отметил, что надо внимательно относиться к людям с насморком и с нездоровым видом, передает ТАСС. По его словам, Крым готов принять 6 миллионов туристов.
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