Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении ареста бывшему пензенскому губернатору Ивану Белозерцеву

Сегодня же суд примет решение и по аналогичному ходатайству следствия в отношении бизнесмена и экс-сенатора Бориса Шпигеля. Его обвиняют в даче взятки Белозерцеву в размере более 30 миллионов рублей. Ранее защита Шпигеля просила его выпустить из СИЗО по состоянию здоровья.