Президент США в телефонном разговоре с премьером Израиля выступил за прекращение огня, сообщили в Белом доме

Джо Байден также призвал Беньямина Нетаньяху приложить все усилия для защиты мирного населения. При этом американский лидер поддержал право Израиля на самооборону от ракетных обстрелов. По последним данным армии Израиля, с 10 мая из палестинского сектора Газа было выпущено по Израилю 3 350 ракет, большинство перехвачены системой ПВО «Железный купол». В Израиле погибли, не менее 10 человек, по данным палестинской стороны, жертв в секторе Газа больше двухсот.
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Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…