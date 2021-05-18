Президент США в телефонном разговоре с премьером Израиля выступил за прекращение огня, сообщили в Белом доме

Джо Байден также призвал Беньямина Нетаньяху приложить все усилия для защиты мирного населения. При этом американский лидер поддержал право Израиля на самооборону от ракетных обстрелов. По последним данным армии Израиля, с 10 мая из палестинского сектора Газа было выпущено по Израилю 3 350 ракет, большинство перехвачены системой ПВО «Железный купол». В Израиле погибли, не менее 10 человек, по данным палестинской стороны, жертв в секторе Газа больше двухсот.