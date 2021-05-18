США одобрили продажу Израилю партии высокоточного оружия на 700 с лишним миллионов долларов, — пишет газета Вашингтон пост со ссылкой на источники в Конгрессе. В основном речь идет о комплектах оборудования, которое используется, чтобы преобразовывать свободно падающие бомбы в наводящиеся, которые поражают цель с высокой точность. Производством такого оборудования занимается корпорация Боинг.

Президент США Джо Байден утверждает, что американская администрация прилагает усилия к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Выступление было приурочено к празднованию мусульманского праздника Курбан-Байрам в Белом доме.

При этом ряд мусульманских правозащитных групп в США бойкотировали это мероприятие, заявив, что администрация Байдена «помогает, поощряет и оправдывает» израильские авиаудары по палестинцам в Газе.

